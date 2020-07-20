Умер российский художник-карикатурист Виктор Чижиков

Скончался отечественный художник Виктор Чижиков. Деятель искусства не дожил до своего 85-летия, пишет РИА ФАН.
Чижиков получил наибольшую популярность благодаря созданию олимпийского мишки – символа Олимпиады 1980 года. По данным "Экспресс газеты", художник боролся с тяжелым заболеванием.
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