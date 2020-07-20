Доцента ВГИКа жестоко убили в собственной квартире в Москве

В собственной квартире на Кутузовском проспекте обнаружена убитой 90-летняя доцент Всероссийского государственного института кинематографии Ида Шур. До этого в полицию позвонила ее обеспокоенная подруга. Она рассказала, что Шур уже два дня не подходит к телефону.
Вскрыв дверь, правоохранители обнаружили тело со множеством ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело. Не исключено, что к расправе причастны черные риелторы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Популярные темы форума
Почему уходят к молодым?
Кто по мне случал?
Разные религии с парнем
Когда уже поздно рожать?
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Напились на свадьбе изменила мужу
Влюбился в маму друга
Как мужики так быстро находят замену?
Украинская кровь