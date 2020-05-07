Полиция проверяет сообщение о драке в московском ТЦ

В Москве сотрудники правоохранительных органов проверяют данные о драке в столичном ТЦ. Уточняется, что потасовка произошла между клиентом магазина и охранником.
Если информация окажется достоверной, полицеские примут решение об открытии дела в соотвествии с действующим законодательством. На данный момент подробностей об инциденте в СМИ не поступало, пишет RT.
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