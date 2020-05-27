В центре Москвы вспыхнуло общежитие

Вечером 27 мая в центре Москвы произошел пожар. Огонь охватил общежитие на Старой Басманной улице.
Прибывшие пожарные спасли из здания четырех человек. Как сообщает РЕН ТВ, специалистам уже удалось локализовать возгорание.
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