В Подмосковье ребенок обварился кипятком и попал в больницу

В Химках малолетний ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком. Пострадавшего доставили в столичную больницу.
Как передает сайт "Подмосковье сегодня", мальчик получил ожоги 20% тела. Другие подробности о состоянии ребенка не раскрываются. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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