Трое мужчин изнасиловали школьницу в подмосковном лесу

Трое мужчин изнасиловали 16-летнюю школьницу в лесу в подмосковном Ногинске. Преступников задержали.
Инцидент произошел 12 мая. Злоумышленники заставили свою жертву сесть в автомобиль, на котором отвезли ее на место преступления, которое находилось неподалеку от жилого дома. После задержания в отношении насильников возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям УК РФ. Следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?