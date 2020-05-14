Россиянка избила 14-летнюю дочь кружкой и пыталась ее задушить

В Санкт-Петербурге местная жительница 1979 года рождения избила свою дочь кружкой и попыталась ее задушить. 14-летнюю девочку госпитализировали с травмами головы.
Юная россиянка рассказала, что мать нанесла ей четыре удара кружкой по голове, а затем стала бить ее руками. После этого пострадавшая пошла к отцу, вместе с которым обратилась в полицию. В настоящее время она находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Ее матери грозит уголовная ответственность.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?