В Подмосковье мужчина обокрал продуктовый магазин

В поселке Серебряные Пруды полицейские задержали мужчину, который обокрал продуктовый магазин. Инцидент произошел на Советской площади, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
По предварительным данным, злоумышленник проник в помещение супермаркета, похитил продукты питания, алкоголь, сигареты, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело о краже.
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