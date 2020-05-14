Пьяные безработные открыли стрельбу возле здания ФНС в Москве

Безработные мужчина и женщина открыли стрельбу по окнам здания Федеральной налоговой службы в Москве. Злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения.
В результате инцидента были повреждены окна трех кабинетов. Пострадавших нет. Правонарушителей задержали и доставили в отделение полиции, сообщает телеканал "360". Другие подробности выясняются.
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