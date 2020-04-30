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Скончался прославленный российский ученый

прочитано 173 раза

В Сочи скончался ученый и ветеран войны Борис Лапин. Ему было 97 лет, пишет РИА Новости.

По данным RT, Лапину внезапно стало плохо. Из-за режима самоизоляции прощание с ученым может быть отложено до 6 мая.


30 апреля 2020, 14:44

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