Скончался прославленный российский ученый

В Сочи скончался ученый и ветеран войны Борис Лапин. Ему было 97 лет, пишет РИА Новости.
По данным RT, Лапину внезапно стало плохо. Из-за режима самоизоляции прощание с ученым может быть отложено до 6 мая.
В Сочи скончался ученый и ветеран войны Борис Лапин. Ему было 97 лет, пишет РИА Новости.
По данным RT, Лапину внезапно стало плохо. Из-за режима самоизоляции прощание с ученым может быть отложено до 6 мая.
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