Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке

В Балашихе двое мужчин попытались похитить из магазина несколько кофемашин. Технику стоимостью свыше 90 тысяч рублей они спрятали в большой сумке, которая якобы заглушает сигнал тревоги.
Работники торгового зала вовремя обратили внимание на действия правонарушителей и задержали их. По факту случившегося проводится проверка, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Из Индии выгоняют русских ,палками бьют ,выгоняют из гостиниц!