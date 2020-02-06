Число жертв при жесткой посадке пассажирского самолета в Турции возросло

В результате жесткой посадки лайнера в аэропорту Стамбула Сабихи Гекчен погибли три человека. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
По данным телеканала "360", количество пострадавших возросло до 180 человек. Всего на борту самолета находились 183 человека: 177 пассажиров и шесть членов экипажа, пишет Ura.ru.
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