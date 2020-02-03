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Происшествия

Молодая девушка умерла в Москве от передозировки после бурной ночи с мужчиной

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Молодая девушка умерла от передозировки наркотиками после бурной ночи с мужчиной. Уточняется, что 27-летняя Кристина Донцова познакомились с бизнесменом в московском в свингер-клубе.

Иностранец пригласил новую подругу к себе. Кристина пошла в душ, а мужчина заснул. Утром он обнаружил девушку мертвой, ее тело лежало в ванной. По данным телеграм-канала "112", смерть наступила от передозировки наркотиками. Как выяснилось, погибшая была актрисой закадрового озвучивания аниме.

3 февраля 2020, 13:41

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Фока
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