В Москве мошенники одурачили сотни тысяч людей из-за коронавируса

В Москве мошенники продали 640 тысяч несуществующих медицинских масок. Злоумышленники разместили объявление на сайте Avito о продаже средств защиты от коронавируса.
Одна маска стоила полтора рубля, пишет телеграм-канал "Говорит Москва". В ситуации разбирается полиция.
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