В московской школе жестоко избили ребенка

В одной из московских школ ученица получила серьезные травмы. Уточняется, что у несовершеннолетних мальчика и девочки возник конфликт.
Учащаяся, а также модель и танцовщица, оказалась пострадавшей от детской жестокости. По данным сайта VSE42.RU, ученицу доставили в отделение неотложной детской хирургии и травматологии. Девочке диагностировали травму: ушиб мягких тканей головы. Семья ребенка намерена обращаться в правоохранительные органы.
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