В Подмосковье мужчина с пистолетом устроил драку возле храма

12 февраля в подмосковных Мытищах двое мужчин устроили драку. Потасовка завязалась возле храма Рождества Христова в Новомытищинском проспекте, сообщает агентство "Москва".
По словам очевидцев, у одного из участников драки в руках был пистолет. На место происшествия выехали сотрудники полиции, передает сайт "Подмосковье сегодня". Другие подробности выясняются.
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