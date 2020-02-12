В Испании нашли тела двух россиян

В испанском муниципалитете Дения на вилле нашли тела двух российских бизнесменов. Как отмечает РИА Новости, дом принадлежал одному из погибших.
По предварительной версии, двое россиян скончались от отравления угарным газом из-за неисправности газового котла. Признаков насильственной смерти не было обнаружено, уточняет телеканал "360".
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