Под Москвой пьяные посетители избили хозяина кафе

В городе Егорьевск Московской области двое пьяных посетителей жестоко избили хозяина кафе, после чего скрылись. Инцидент случился на Ширяевской развязке, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Они оказали пострадавшему доврачебную помощь, а затем отправились на поиски нападавших. Злоумышленников задержали спустя некоторое время во дворе жилого дома недалеко от кафе, передает НСН. Проводится проверка.
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