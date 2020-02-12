На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу

Вечером 10 февраля на юго-востоке Москвы неизвестный открыл огонь возле автосалона. По данным агентства "Москва", злоумышленник вышел из машины ВАЗ-2215, произвел несколько выстрелов, после чего скрылся.
В результате пять автомобилей получили повреждения, пострадавших нет. Правоохранители разыскали брошенный преступником ВАЗ в Орехово-Зуевском проезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщает "Москва 24".
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