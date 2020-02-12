В переходе московского метро нашли двухмесячного ребенка

12 февраля в переходе возле станции московского метро "Парк Победы" был найден двухмесячный ребенок. Его обнаружил слесарь-электрик. Как передает РЕН ТВ, малыш был завернут в одеяло.
Ребенка доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители разыскивают родителей малыша. Другие обстоятельства выясняются, передает "Вечерняя Москва".
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