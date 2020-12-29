В Москве женщина пыталась продать свою маленькую дочь в сексуальное рабство

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве женщину 1983 года рождения, которая пыталась продать свою маленькую дочь в сексуальное рабство. Судьбу младенца она оценила в миллион рублей.
Нерадивая мать договорилась о сделке в Сети, находясь в Тюмени. Затем она вместе с дочерью приехала в столицу для проведения обмена. Однако следователям и полицейским удалось взять её с поличным и задержать вскоре после получения денег. Женщине грозит суровое уголовное наказание, передаёт Пятый канал.
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