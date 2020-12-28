СМИ: Погибли 17 моряков с затонувшего в Баренцевом море российского судна

Российское рыболовецкое судно "Онега" затонуло в понедельник утром у берегов архипелага Новая Земля в Баренцевом море. По предварительным данным СМИ, погибли 17 человек.
На борту "Онеги" находились 19 моряков. Двоих из них удалось спасти. Точная причина затопления корабля неизвестна, однако специалисты экстренных служб предполагают, что судно могло пойти ко дну из-за обледенения. В районе происшествия продолжаются поисково-спасательные операции. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщает телеканал "360".
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