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Происшествия

На улице в Москве нашли тело журналиста

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Во дворе одного из жилых домов в Москве было обнаружено тело 36-летнего журналиста Михаила Бударагина, передает РИА ФАН. Известно, что поблизости жила мать публициста. В обстоятельствах его гибели теперь разбирается полиция.

Известно, что незадолго до смерти мужчина разговаривал со своей сожительницей. Ей он рассказал, что скрывается от некий преступников. Ранее он признавался, что из-за ставок влез в большие долги.

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Автор: 23 декабря 2020, 11:27 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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