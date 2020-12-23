На улице в Москве нашли тело журналиста

Во дворе одного из жилых домов в Москве было обнаружено тело 36-летнего журналиста Михаила Бударагина, передает РИА ФАН. Известно, что поблизости жила мать публициста. В обстоятельствах его гибели теперь разбирается полиция.
Известно, что незадолго до смерти мужчина разговаривал со своей сожительницей. Ей он рассказал, что скрывается от некий преступников. Ранее он признавался, что из-за ставок влез в большие долги.
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