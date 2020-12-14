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Происшествия

Московский медик умер в кабинете у стоматолога

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В российской столице прием у стоматолога обернулся трагедией. В СМИ сообщаются, что в кресле зубного скончался московский медик.

По данным "Царьграда", мужчине стало плохо во время удаления импланта. Причиной случившегося стала сердечная недостаточность.

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Автор: 14 декабря 2020, 21:28 Источник: MK.ru ✓ Надежный источник

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