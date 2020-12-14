Московский медик умер в кабинете у стоматолога

В российской столице прием у стоматолога обернулся трагедией. В СМИ сообщаются, что в кресле зубного скончался московский медик.
По данным "Царьграда", мужчине стало плохо во время удаления импланта. Причиной случившегося стала сердечная недостаточность.
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