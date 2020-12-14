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Происшествия

Страшная и нелепая смерть: в Башкирии женщина застряла в заборе и умерла от холода

прочитано 607 раз

В Башкирии женщина умерла от переохлаждения, застряв в заборе. Её личность устанавливается.

О страшном инциденте, произошедшем в деревне Дёма в Чишминском районе республике, стало известно накануне. Жительницу нашли висящей на заборе из прутьев в неестественной позе и без признаков жизни. Чтобы выяснить причину и обстоятельства происшествия, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщает "Москва 24",

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Автор: 14 декабря 2020, 09:52 Источник: ГТРК "Башкортостан" ✓ Надежный источник

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