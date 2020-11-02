В подъезде жилого дома в Москве упал лифт с ребенком внутри

В Москве произошел серьезный инцидент. Уточняется, что в подъезде одного из жилых домов упал лифт.
По данным телеканала "360", внутри был ребенок. Спасатели помогли мальчику выбраться, он не пострадал.
В Москве произошел серьезный инцидент. Уточняется, что в подъезде одного из жилых домов упал лифт.
По данным телеканала "360", внутри был ребенок. Спасатели помогли мальчику выбраться, он не пострадал.
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