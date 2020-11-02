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Происшествия

В подъезде жилого дома в Москве упал лифт с ребенком внутри

прочитано 233 раза

В Москве произошел серьезный инцидент. Уточняется, что в подъезде одного из жилых домов упал лифт.

По данным телеканала "360", внутри был ребенок. Спасатели помогли мальчику выбраться, он не пострадал.

Автор: 2 ноября 2020, 21:19 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
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Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими дeтьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
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