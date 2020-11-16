В Москве подросток дважды сбежал из-под присмотра

Из Центра поддержки семьи и детства "Планета Семьи" в Москве сбежал девятиклассник, передает телеканал "360". Известно, что после этого его нашли и доставили в Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой. Однако мальчик сбежал и оттуда. Сейчас его местонахождение неизвестно.
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