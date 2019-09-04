В Москве женщину госпитализировали из-за храпа мужа

В Москве туристку из Бразилии увезли в больницу из-за храпящего супруга. Известно, что в день инцидента женщина выпивала с избранником в столичных заведениях .
Когда пара вернулась в гостиницу, бразильянка приняла снотворное, чтобы храп мужа не мешал ей заснуть. Через некоторое время ей стало плохо. Позже у госпитализированной диагностировали отравление медикаментами, пишет НСН.
Популярные темы форума
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Донбасс будет русским?
Самые некрасивые женские имена
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
ПО МОСКВЕ ХОДЯТ БАБЫ В ПЛАТКАХ ЗАМОТАННЫЕ В ДЛИННЫХ ХАЛАТАХ
Как вы наказываете детей?
Я почувствую когда начну рожать?
Гей парады, нужны ли они?