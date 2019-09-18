В центре столицы в Москву-реку упала бетономешалка

В центре столицы случилось необычное ДТП. Водитель бетономешалки не рассчитал сложность спуска и свалился в Москву-реку.
Рабочим со стройплощадки удалось вытащить мужчину из транспортного средства. Грузовик весом 40 тонн остался лежать недалеко от берега. На место ЧП собираются отправить тяжелую спецтехнику, чтобы достать бетономешалку из воды. Остальные обстоятельства случившегося выясняются, пишет телеканал "360".
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