Один человек погиб в результате взрывов на складе в Красноярском крае

Один человек погиб в результате взрывов и пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае. Еще восемь человек получили травмы разной степени тяжести, сообщает ТАСС. Эту информацию уже подтвердил Следственный комитет России.
По факту ЧП на складе в Ачинском районе было возбуждено уголовное дело, передает RT. Согласно предварительной информации, пожар и взрывы начались во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами.
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