Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" подозревают в отмывании денег

Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" Риза Азиза задержали в столице Малайзии по обвинению в отмывании денег. Мужчину подозревают в том, что он использовал средства из государственного фонда для покупки дорогой недвижимости в Великобритании и Соединенных Штатах.
Как передает телеканал "360", Риза Азиз владеет кинокомпанией Red Granite Pictures, зарегистрированной в Лос-Анджелесе. Он также является продюсером ленты Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".
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