Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга

На днях в столичном аэропорту произошел ужасный инцидент. Небольшое разногласие между пассажиром и представителем авиакомпании "Победа" переросло в драку с серьезным причиненным ущербом.

В ночь на 1 июля в аэропорту Внуково два пассажира опоздали на посадку рейса Москва – Анапа и стали требовать, чтобы их довезли до самолета. Но несмотря на то, что воздушное судно еще находилось на земле, согласно правилам авиакомпании, сделать это было невозможно.

Услышав отказ, один из опоздавших накинулся на представителя авиакомпании "Победа". "Сначала он [клиент] согнул представителя авиакомпании со спины, а когда тот упал, ударил его ногой по голове", – рассказала пресс-секретарь "Победы" Елена Селиванова.

По ее словам, у сотрудника случилась кратковременная потеря памяти из-за сотрясения мозга. Он до сих пор не вспомнил все детали происшествия. Пострадавшего отпустили домой, но пока сложно сказать, когда он вернется к работе.

Как сообщает URA.ru, авиакомпания "Победа" обратилась с заявлением в правоохранительные органы, а также аннулировала билеты на обратный путь напавшему пассажиру и его спутнице. "Мы им не рады на борту "Победы", – отметили в авиакомпании.