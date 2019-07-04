Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

В столице Белоруссии во время салюта ко Дню независимости страны погибла женщина. Также в результате ЧП пострадали четыре человека.
Взорвались несколько ракет в салютных установках. Очевидцы рассказали, что от взрыва выбило окна в домах и спорткомплексе "Динамо". Следственный комитет устанавливает причины произошедшего, передает Москва 24.
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