Сотрудница банка в Москве похищала деньги у пенсионеров

Прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудники одного из банков Москвы, которая похищала деньги с карт пенсионеров. Об этом сообщает "Москва 24".
Так, 27-летняя женщина обманом узнала пин-код банковской карту у 88-летней клиентки и сняла с ее счета 140 тысяч рублей, переведя их знакомой. Через некоторое время сотрудница банка таким же способом сняла крупную сумму со счета 81-летней пенсионерки. Обеим пострадавшим уже возмещен ущерб в полном объеме.
Продюсер рассказал, кто стоит за звездой
Поп-король принес соболезнования
Бывшую жену Джигарханяна просто не узнать
Шоумен дважды пытался повторить трюк
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Барановская
Где в России не хотят работать?????
Замуж не хочу!
Маленький член
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Скандал со свекровью
Не хочу ходить за больным мужем.
Сказал, что отвратительно готовлю
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Кого выбрать?
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Темникова спала с Серябкиной
Хочу на море.
Астролог сказал, что мы несовместимы
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Светлана Викторовна Руденкова - бессовестная женщина!
Толкнул беременную в живот