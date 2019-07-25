В Подмосковье мужчина зарезал женщину на детской площадке

В четверг, 25 июля, в подмосковном Раменском мужчина зарезал женщину на детской площадке возле многоэтажного дома. В настоящее время полиция разыскивает преступника.
Как установили следователи, в ходе ссоры мужчина достал нож и нанес женщине ранение, после чего скрылся. От полученной травмы она скончалась до приезда медиков.
На месте происшествия работают правоохранители. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются, передает РИА Новости.
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