Мужчина выпал над Лондоном из самолета

Житель Южного Лондона обнаружил у себя в саду тело мужчины. Прибывшие на место полицейские установили, что погибший, скорей всего, выпал из отсека шасси самолета, летевшего из Кении в Великобританию. Об этом сообщают местные СМИ.

Пока эксперты не установили точную причину смерти и личность погибшего – по предварительным данным, мужчина скончался еще в самолете от переохлаждения или недостатка кислорода. В одном из отсеков лайнера правоохранители нашли что-то вроде спального мешка, еду и бутылку с водой.