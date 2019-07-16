Уральский федеральный университет эвакуирован из-за бомбы

Все учебные корпуса и общежития Уральского федерального университета эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проректора вуза Алексея Фаюстова.
В свою очередь Telegram-канала Mash пишет об эвакуации корпуса Высшей школы экономики на Мясницкой улице в Москве, где находится приемная комиссия университета. Причина та же – анонимное сообщение о минировании здания. На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, проводится проверка.
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