ВСУ случайно уничтожили свои позиции в Донбассе

Украинские военные в результате дважды неправильного запуска снарядов установки разминирования УР-77 понесли потери. Три солдата погибли, еще 11 получили ранения, передает НСН со ссылкой на официального представителя командования ДНР Даниила Безсонова. По его словам, ЧП случилось в районе Докучаевска.
Всего за неделю украинские военные 16 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения, выпустив сотни минометных снарядов в сторону населенных пунктов Донбасса. Жертв среди населения удалось избежать, пишет URA.ru.
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