Самолет из Москвы совершил экстренную посадку из-за буйного пассажира

Самолет Airbus A321, следовавший из Москвы в Дюссельдорф, совершил незапланированную посадку в Калининграде из-за дебошира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани Храброво Наталью Грицун.

По ее словам, пассажир был нетрезв и устроил скандал на борту судна. В Калининграде правонарушителя передали сотрудникам полиции. Самолет пробыл в аэропорту около часа, после чего продолжил полет.