Погибли десятки людей: в Ираке перевернулся паром с туристами

На реке Тигр в районе аль-Габат в Мосуле на севере Ирака перевернулся паром с туристами, передает портал "ФедералПресс". Согласно последним данным, число жертв трагедии достигло 60 человек. Большинство из них – женщины и дети.

Сообщается о двух версиях причин произошедшего. Так, паром был сильно перегружен. Он рассчитан на 75 пассажиров, однако в момент крушения на нем находились 170 туристов. Кроме того, причиной трагедии могло стать повышение уровня воды в реке. В момент, когда там проплывал паром, были открыты шлюзы.