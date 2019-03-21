Коллекторы разгромили подъезд в Королеве

Коллекторы устроили настоящий погром в недавно отремонтированном подъезде дома по улице Ленина в Королеве. Об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня".
Причем, по словам местных жителей, это происходит уже не первый раз – в феврале выбиватели долгов расписали стены нецензурными выражениями в адрес должника, проживающего в одной из квартир подъезда. Жильцы перекрасили стены, но история повторилась. Полиция начала проверку по факту инцидента.
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