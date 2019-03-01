В метро Москвы произошел сбой

Движение поездов от станции "Марьина Роща" до "Печатников" Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии Московского метрополитена было приостановлено из-за инцидента с пассажиром, говорится в официальном twitter-аккаунте столичной подземки. Движение в обратном направлении осуществляется с увеличенным интервалом. Подробности произошедшего устанавливаются.
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