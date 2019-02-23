На Украине погибли два туриста

Вечером 22 февраля до поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах в Ивано-Франковской области Украины добралась группа из восьми туристов. Трое из них были на носилках с признаками обморожения, передает RT. Сообщается, что в результате двое экстремалов погибли, жизнь шестерых находится вне опасности.
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