Из квартиры в Москве похитили два миллиона и драгоценности

Из квартиры одного из домов на Гольяновской улице в центре Москвы неизвестные злоумышленники похитили драгоценности и крупную сумму денег, передает "Вечерняя Москва". Общий материальный ущерб оценивается в более чем два миллиона рублей. Сообщается, что дверь вор открыл путем подбора ключей. Квартира не была оборудована сигнализацией. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Состояние ведущей крайне опасно
Праздник отмечается 15 февраля
Певица призвала любить друг друга
Украинский журналист рвется взять интервью у Примадонны
Популярные темы форума
Сумасшедшая бывшая жена
Сестра водит мужиков
Каковы шансы у Лазарева на Евровидение?
Вас устраивает ваша жизнь?
Жена не ценит мои подарки
Дырявит презерватив
Его любовница старше меня на 6 лет
Мы с ним в разных социальные слоях
Не кончаю с мужем
Тренер заглядывается на моего парня
Два года без секса
Муж прячет от меня заначку
Аршавин забирает деньги у бывшей
Через сколько после расставания станет легче?
Жена все тратит на себя
У него ребенок от прошлого брака
Его собака меня не любит
Как избавиться от клопов?
Вы верите в черную магию?
Петросян пустился во все тяжкие
Не могу поладить с "девами"
Как вы держитесь на диете?
Отличный в постели, но скучный в жизни
Накричала на мужа при его друзьях
Секс с братом
Стал повышать на меня голос
Как убрать "ушки" на ногах?
Сказал, что я бревно
Меня не интересуют сплетни не приисылайте вашу дрянь мне
Если узнает что беременна - уйдет