Выбивали запертые двери: башню Москва-Сити экстренно эвакуировали

В среду, 4 декабря, в МЧС поступил сигнал о пожаре в одной из башен "Москва-Сити". Люди почувствовали запах гари на 41-м этаже.
Во время эвакуации по лестнице посетители столкнулись с препятствием: некоторые проходы были закрыты. Людям пришлось выбивать двери.
"В районе 18-20-го этажа спуск по лестнице был перекрыт дверью, ее пришлось выбить. Открыть дверь на третьем получилось только с помощью охраны", – приводит сообщение телеканал "360".
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
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