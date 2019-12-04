Под Москвой ребенок попал в больницу после падения с кровати

В Сергиевом Посаде ребенок упал с кровати во время игры с братом и получил серьезную травму. Пострадавшего экстренно доставили в районную больницу.
Медики диагностировали у малыша сотрясение головного мозга и трещину костей черепа. В Следственном комитете выясняют обстоятельства инцидента, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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