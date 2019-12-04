В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали школу

В школе на юге Москвы произошла массовая эвакуация учеников и персонала. Причиной стала угроза взрыва.
По данным телеканала "360", из здания вывели около 500 детей и 30 работников учебного заведения. В столичном главке заявили, что направили сотрудников по этому адресу для помощи полицейским.
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