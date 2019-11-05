Пожар у моста в Москве попал на видео

В Москве около Северянинского моста произошел пожар. Уточняется, что огонь охватил строительные бытовки .
В распоряжении РИА ФАН появилось видео, которое было снято из окна авто. Сколько единиц пожарной техники было задействовано для ликвидирования огня, не сообщается.
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