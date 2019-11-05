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Происшествия

Второклассницу выставили с праздника из-за несданных денег на нужды школы

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Скандал разгорелся в Новосибирске вокруг школы № 183 после того, как школьницу выставили с чаепития, поскольку ее родители не сдали деньги на нужды класса. Об этом сообщает Life

По словам мамы ученицы, ее дочь унизили, поскольку она приняла решение не сдавать деньги на нужны класса, пока не будет отчетности о тратах этих средств. Женщина также обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители начали доследственную проверку, также школа проведет внутреннее расследование инцидента. 

5 ноября 2019, 14:28

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