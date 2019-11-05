Житель Нарьян-Мара признался в убийстве шестилетнего ребенка в детсаду

Мальчик от полученного ранения скончался на месте. По данным Следственного комитета, в ходе допроса злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном.
Поздеев пояснил, что накануне употреблял спиртные напитки. 36-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, передает телеканал "360".
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